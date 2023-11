CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein SRTeleperformance-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in SRTeleperformance eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die SRTeleperformance-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 214,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SRTeleperformance-Aktie investiert, befänden sich nun 4,662 SRTeleperformance-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SRTeleperformance-Papiere wären am 21.11.2023 616,78 EUR wert, da der Schlussstand 132,30 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 38,32 Prozent.

SRTeleperformance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at