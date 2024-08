CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen

Veolia Environnement-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Veolia Environnement-Papier an diesem Tag 12,31 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Veolia Environnement-Aktie investiert hat, hat nun 81,219 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2024 2 270,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,96 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 127,09 Prozent angewachsen.

Alle Veolia Environnement-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at