Cactus Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Cactus Acquisition A äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at