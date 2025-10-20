Cadence Ba a Aktie
WKN DE: A2DP5B / ISIN: US12739A1007
|
20.10.2025 22:45:17
Cadence Bank Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Cadence Bank (CADE) revealed earnings for third quarter of $134.06 million
The company's bottom line came in at $134.06 million, or $0.67 per share. This compares with $127.47 million, or $0.72 per share, last year.
Excluding items, Cadence Bank reported adjusted earnings of $152.80 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.2% to $423.72 million from $361.45 million last year.
Cadence Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $134.06 Mln. vs. $127.47 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.72 last year. -Revenue: $423.72 Mln vs. $361.45 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadence Bancorporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cadence Bancorporation Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandelskonflikt im Fokus: ATX letztlich höher -- DAX schließt stark - über 24.000 Punkte -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich teils mit deutlichen Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Montag stärker. Die Wall Street verbuchte Gewinne. Die Börsen in Fernost legten zum Wochenstart teils deutlich zu.