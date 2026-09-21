CAE USA Secures $300 Mln Competitive Recompete Contract From US Air Force

(RTTNews) - Monday, CAE USA (CAE, CAE.TO), an aerospace company, announced that it has secured a $300 million competitive recompete contract from the United States Air Force to continue delivering mission-critical C-130H aircrew training services.

The award extends CAE's role as the main contractor for the U.S. Air Force's C-130H Aircrew Training System through December 2035, continuing its partnership with the USAF for nearly 20 years.

Under the contract, CAE will provide training and support services for the C-130H system, including program management, instruction, maintenance, logistics, cybersecurity, and system upgrades.

In pre-market hours on the Nasdaq, the shares were trading 1.40 percent up at $23.90, after closing Friday's trading 2.72 percent down.