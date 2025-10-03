Cal-Maine Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cal-Maine Foods hat sich am 01.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,06 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 922,6 Millionen USD – ein Plus von 17,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cal-Maine Foods 785,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at