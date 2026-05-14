CalciMedica: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CalciMedica hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,360 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at