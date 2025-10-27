Miami International Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EJR / ISIN: US59356Q1085
|
27.10.2025 22:41:16
Caldwell Loads Up On Miami International Holdings (MIAX) With 663,000 Shares in Q3 Buy
On October 27, 2025, Caldwell Investment Management Ltd. disclosed a new position in Miami International Holdings (NYSE:MIAX), acquiring 663,810 shares in a trade estimated at $27.06 million on September 30, 2025.Caldwell Investment Management Ltd. initiated a new equity position in Miami International Holdings, according to its quarterly report filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 27, 2025. The fund reported ownership of 663,810 shares valued at $27.06 million for Q3 2025, marking the firm's first reported stake in the exchange operator during the quarter ended September 30, 2025.This new position accounts for 17.76% of Caldwell’s 13F reportable assets under management for Q3 2025 and has become the fund's second-largest holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
