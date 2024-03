Calfrac Well Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Calfrac Well Services stellte am 14.03.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,140 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,91 Prozent auf 421,4 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 447,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,86 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 24,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,50 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 CAD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,84 Milliarden CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at