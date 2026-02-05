California Engels Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

California Engels Mining hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,0 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,020 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat California Engels Mining im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 11,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,08 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

