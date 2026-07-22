Calix: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Calix ließ sich am 20.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Calix die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Calix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 293,3 Millionen USD im Vergleich zu 241,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at