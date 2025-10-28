Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
28.10.2025 12:19:16
Can small Baltic startups boost NATO air defenses against Russian drones?
NATO's recent high-tech response to cheap Russian drones has exposed a lack of cost-effective countermeasures. Baltic drone startups are trying to fill this gap — with help from Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!