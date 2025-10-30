Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
30.10.2025 12:39:26
Can the West break China's grip on rare earths?
China has dominated every stage of the rare-earth supply chain over the past two decades. Efforts by other countries to reduce reliance on Chinese minerals have so far made little progress.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
