Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt greifen am Donnerstag zu.

Der ATX notierte im frühen Handel 0,25 Prozent fester bei 4.686,11 Stellen und baut seine Gewinne im Anschluss aus.

Anleger an den europäischen Börsen blicken am Donnerstag auf einen ereignisreichen Handelstag: Während die Berichtssaison weiter an Fahrt aufnimmt, rückt die EZB-Sitzung in den Fokus der Märkte. Zugleich sorgen die jüngsten Signale aus dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping für Bewegung - ebenso wie die Reaktionen auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank und frische Zahlen großer Technologiekonzerne.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag freundlich.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,26 Prozent fester bei 24.187,82 Indexpunkten und bleibt auch im Anschluss in der Gewinnzone.

Der DAX macht am Donnerstag im frühen Handel einen Teil seiner Vortagesverluste wett. Im Streit um Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Übereinkunft mit Präsident Xi Jinping erzielt. Die Hindernisse seien aus dem Weg geräumt, die Vereinbarung gelte zunächst für ein Jahr, sagte Trump nach dem Treffen. Im Gegenzug kündigte Trump an, "Fentanyl-Zölle" auf chinesische Produkte um 10 Prozentpunkte zu senken.

Neben den Folgen des Treffens zwischen Trump und Xi müssen die Märkte die US-Notenbank-Entscheidung vom Mittwochabend sowie die Zahlen wichtiger US-Technologiewerte verarbeiten. Im Laufe des Tages stehen zudem eine Reihe von Quartalszahlen deutscher Unternehmen sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte nach dem Fed-Zinsentscheid uneins.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Gewinn und vergrößerte diesen zunächst. Bei 48.040,64 Punkten erreichte er eine neues Rekordhoch. Im weiteren Handelsverlauf rutschte er jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,16 Prozent tiefer bei 47.632,35 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss dagegen 0,55 Prozent fester bei 23.958,47 Zählern, nachdem er bereits zum Start zugelegt und bei 24.019,99 Einheiten eine neue Bestmarke aufgestellt hatte.

Die Anleger hielten sich am Mittwoch vor ersten Quartalsberichten aus der Reihe der "Glorreichen Sieben" mit großen Engagements jedoch zurück. Nachdem die Rekordrally am Vortag mit Schwung weitergelaufen war, herrschte gespannte Vorsicht. Der Rekordlauf an der NASDAQ ging allerdings dank Kursgewinnen der NVIDIA-Aktie weiter. Das Papier hat zudem als erstes Börsenunternehmen eine Bewertung von über 5 Milliarden US-Dollar erreicht.

"Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", schrieben die Experten von Index-Radar. "Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet und Meta, markieren den Auftakt zu einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte."

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen an diesem Abend weiter gesenkt, um auf zunehmende Risiken am Arbeitsmarkt zu reagieren. Die Entscheidung erfolgte in einem für die Fed schwierigen Umfeld, da wegen der Schliessung von zahlreichen Bundesbehörden (Shutdown) im Zuge des Haushaltsstreits zuletzt nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht wurden.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ließ sich letztlich keine klare Richtung erkennen.

Der Nikkei 225 notierte am Donnerstag schließlich um 0,04 Prozent höher bei 51.325,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite letztlich um 0,73 Prozent auf 3.986,90 Zähler.

In Hongkong zeigte sich der Hang Seng derweil um 0,24 Prozent leichter bei 26.282,69 Stellen.

Nach den jüngsten Rekordständen an einigen Börsen der Region zeigten sich die asiatischen Handelsplätze am Donnerstag uneinheitlich. Die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen wurde durch wichtige Notenbanken indes gefördert. Während die US-Notenbank wie allseits erwartet den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkte, bestätigte die Bank of Japan ihr Leitzinsniveau. Etwas belastet wurde das Sentiment durch US-Notenbankchef Jerome Powell. Denn der sagte im Hinblick auf das nächste Zinstreffen im Dezember, dass eine weitere Zinssenkung "alles andere als eine ausgemachte Sache" sei. Bei der japanischen Notenbank stehen die Zeichen sogar auf künftige Zinserhöhungen, wie Marktteilnehmer erläutern. Im Dezember könnte es soweit sein, heißt es.

Gespannt warten Marktteilnehmer nun auf die Ergebnisse des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollen XI Xinping in Südkorea, wo alles auf eine Handelsvereinbarung und damit eine Entschärfung des Handelsstreits hindeutet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX