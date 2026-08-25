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25.08.2026 11:27:21
Canada set to announce retaliatory tariffs on US goods after talks fail
Tariffs of 50% on Canadian goods came into effect after trade talks collapsed. US President Trump has warned Ottawa to "fall in line," but Canadian Prime Minister Mark Carney has refused to accept a "bad deal."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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