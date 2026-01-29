Canon Electronics legte Quartalsergebnis vor

Canon Electronics hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,13 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 49,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canon Electronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 27,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 159,01 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 187,21 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,74 Prozent auf 104,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at