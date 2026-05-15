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15.05.2026 06:31:29
Capcom präsentierte Quartalsergebnisse
Capcom gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 37,54 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,70 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,75 Milliarden JPY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 130,50 JPY gegenüber 115,85 JPY im Vorjahr.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Capcom in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 195,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 169,60 Milliarden JPY im Vorjahr.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 130,55 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 185,23 Milliarden JPY geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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