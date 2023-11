Capital Markets Day 2023

Synertia®-Plattform mit ersten Design Wins

Im Sweet Spot von Digitalisierung und Elektrifizierung

Digitalisierung und Elektrifizierung treiben den Fortschritt in Industrie und Gesellschaft voran. Ermöglicht wird dies durch immer leistungsfähigere Mikrochips, für deren Herstellung die Technologien von Comet entscheidend sind. Im Front-End, dem Herzstück des Fertigungsprozesses, ermöglichen die Hochfrequenzkomponenten von Comet die hochpräzise Steuerung von Plasmaprozessen. In der Halbleiterfertigung und -prüfung (Back-End), sorgen Röntgenmodule und -systeme für höchste Qualität und Prozessstabilität. Dies verschafft Comet eine führende Position in diesen Märkten und zahlreiche Katalysatoren, die das Wachstum fördern.



Erste Design Wins für Synertia®, bedeutende Fortschritte auf allen strategischen Ebenen

Comet hat auf allen strategischen Ebenen Fortschritte erzielt. Der Umsatzanteil mit Kunden aus der wachstumsstarken Halbleiter- und Elektronikindustrie liegt inzwischen bei über 70% und soll in den kommenden Jahren auf über 80% steigen. Die treibenden Kräfte dahinter sind die wachsende Marktdurchdringung der Synertia®-Plattform im Front-End und neue innovative Lösungen in den Back-End-Prozessen, d.h. in der zerstörungsfreien Prüfung von Halbleiter- und Elektronikbauteilen mittels Röntgentechnologie.



Mit der Markteinführung der ersten Hochfrequenzgeneratoren der Synertia® Power Delivery Plattform hat die Division Plasma Control Technologies (PCT) einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Comet bietet seinen Kunden nun ein komplettes HF-Power-Subsystem aus eigener Produktion an, mit dem Vorteil der Plasmakontrolle mittels perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten. In den letzten zwölf Monaten wurde die Markteinführung von Synertia® vorangetrieben. PCT hat vier Design Wins mit Kunden unterschiedlicher Grösse (Tier 1-3) erzielt.



Wie PCT haben auch die beiden Röntgendivisionen X-Ray Systems (IXS) und X-Ray Modules (IXM) deutliche Fortschritte bei ihrer Neuausrichtung auf Wachstums- und Zukunftsmärkte gemacht. So hat IXS beispielsweise die Zusammenarbeit mit einem führenden Unternehmen als Co-Creation-Partner im Bereich Advanced Packaging intensiviert und die Entwicklung von Inspektionslösungen für Multi-Chip-Module vorangetrieben. IXM hat seine technologisch führenden Röntgenröhren und -module erfolgreich in den Zielmärkten Halbleiter, Elektronik und Batterien platziert.



Expansionspläne in Penang, Konzentration auf eine robustere Positionierung über den Zyklus hinweg

Comet blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Angesichts der mittelfristig dynamisch wachsenden Nachfrage nach Anlagen zur Halbleiterproduktion, wird eine weitere Expansion in Penang, Malaysia, in Betracht gezogen. Die Planung für ein eigenes Gebäude am Standort hat begonnen. Mit diesem Schritt wird Comet ihre Präsenz in Asien mit dem Ausbau von Penang als dediziertem asiatischen Hub verstärken.



Neben der strategischen Ausrichtung ihrer Präsenz, um mit Produktion und Anwendungen näher an die Kunden zu rücken, arbeitet Comet weiterhin an der Verbesserung ihrer Kostenstruktur und ihrer operativen Exzellenz, um das Unternehmen profitabler und robuster zu machen. Zu diesem Zweck hat Comet Initiativen gestartet, um in verschiedenen Regionen und Segmenten des Halbleitermarkts zu wachsen und so die Kunden- und Technologiebasis zu verbreitern.



Mittelfristige Ziele angepasst

Comet bestätigt die im Jahr 2019 ausgearbeitete Fokusstrategie. Die damals ausgegebenen Mittelfristziele werden leicht nach oben angepasst und verschoben.



Durch die konsequente Umsetzung der fokussierten Wachstumsstrategie erwartet Comet auf dem Höhepunkt des nächsten Halbleiterzyklus einen Nettoumsatz von CHF 800 bis 900 Millionen, eine EBITDA-Marge von 25% bis 30% und eine Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) von 30% bis 35%. Aus heutiger Sicht wird dies um 2027 der Fall sein.



Kapitalmarkttag

Comet führt heute, am 9. November 2023, von 9:30 bis 12:15 Uhr MEZ einen Kapitalmarkttag in Form einer Präsenzveranstaltung im Hotel Widder in Zürich, Schweiz, durch. Die Veranstaltung findet ausschliesslich in englischer Sprache statt und ist als Live-Video-Webcast über folgenden Link zugänglich.



Link zum Live Video-Webcast