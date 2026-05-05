CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
05.05.2026 08:15:21
Car strikes crowd in central Leipzig
Two people were killed and 20 injured when a car drove into a crowd in central Leipzig. The driver, who police identified as a 33-year-old German national, is in custody as German authorities investigate a motive.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Analysen zu CAR Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.