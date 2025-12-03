Cardiocomm Solutions legte Quartalsergebnis vor

Cardiocomm Solutions hat am 01.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Cardiocomm Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 71,43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at