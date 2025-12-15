15.12.2025 06:31:29

CARE TWENTYONE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CARE TWENTYONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,04 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 28,45 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CARE TWENTYONE 20,64 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CARE TWENTYONE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 45,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen