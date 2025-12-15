CARE TWENTYONE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CARE TWENTYONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,04 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12,24 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 28,45 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CARE TWENTYONE 20,64 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CARE TWENTYONE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 45,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at