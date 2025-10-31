Carlisle Companies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Carlisle Companies ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Carlisle Companies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carlisle Companies ein EPS von 5,25 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent auf 1,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at