Carnival Corporation Aktienanalyse: Kreuzfahrten mit AIDA und Co. wieder im Aufwind?​

Carnival Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das in der Kreuzfahrtbranche tätig ist. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida. Zunächst wurden Schulden übernommen und das Fundament für einen US-Dollar übernommen, doch diese Historie erfahren Sie im Video ganz genau!





Carnival Corporation ist heute das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt und betreibt 9 Kreuzfahrtmarken, darunter Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line und Costa Cruises. Das Unternehmen managt eine Flotte von mehr als 100 Kreuzfahrtschiffen und bietet Reisen zu Zielen auf der ganzen Welt an. Carnival Corporation hat sich damit auf den Bau und Betrieb großer Kreuzfahrtschiffe spezialisiert und investiert kontinuierlich in neue Technologien und umweltfreundliche Maßnahmen, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Auch dies wird Thema im Video sein.





Natürlich hat es in der Vergangenheit einige Herausforderungen gegeben, wie zum Beispiel Ausbrüchen von Magen-Darm-Erkrankungen auf einigen der Kreuzfahrtschiffe oder auch Corona selbst. Das Unternehmen hat jedoch in den letzten Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Passagiere und Besatzungsmitglieder zu verbessern und seine Reputation in der Branche zu stärken.





Die Umsätze brachen vor allem in der Coronapandemie stark ein aus Gewinnen des Unternehmens wurden Verluste. Mit Blick auf die Bilanz und deren Schätzungen für die nächsten Jahre kommen wir direkt auf das Geschäftsmodell zu sprechen. Die Größe der Schiffe beeindruckt natürlich, ist aber auch nicht für jeden Urlaubssuchenden die erste Wahl.





Als sehr spannendes Event galt im Oktober 2010 die Jungfernfahrt der neuen „Queen Elizabeth“ deren Bau ab 2007 bei der italienischen Werft Fincantieri in Auftrag gegeben wurde. Denn die Investmentgesellschaft Istithmar aus Dubai hatte die „Queen Elizabeth 2“ gekauft.





Für den weiteren Ausbau in der asiatischen Region konnte 2019 das Joint-Venture CSSC Carnival Cruise Shipping Limited für den chinesischen Markt vollzogen werden. Dies dürfte die Wachstumsraten auch dort steigern.





Wie skizziert sich das Wachstum über die globalen Regionen hinweg und was sagen die Analysten zu dem Wert? Erfahren Sie dies neben der charttechnischen Einschätzung von uns hier.





Das Video zur Carnival Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Carnival das Thema des Tages, anbei das Video:



Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.