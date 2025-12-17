Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
17.12.2025 14:30:04
Carsten K. Rath: «Luxus, wie ich ihn nur selten erlebt habe»
Von grossen Chalets bis zu charmanten Boutiquehotels: In Zermatt zeigt sich, wie vielfältig alpiner Luxus heute interpretiert wird. Unser Kolumnist checkt im Cervo Mountain Resort ein und erlebt eine Form von Luxus, die Bewusstsein, Stil und Qualität vereint.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rath AGmehr Nachrichten
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025 (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: profit warning 24.10.2025 (EQS Group)
|
03.10.25
|Rath-Aktie: Neues Werk in Indien eröffnet (APA)
|
10.09.25
|Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel (APA)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Changes in the Executive Board (EQS Group)