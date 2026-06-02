Carvana Aktie
WKN DE: A2DPW1 / ISIN: US1468691027
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02.06.2026 21:02:36
Carvana Stock Is Testing A Level That Could Define The Next Move (CORRECTED)
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Nachrichten zu Carvana Co Registered Shs -A-
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02.06.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schließt im Plus (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
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02.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
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02.06.26
|Handel in New York: S&P 500 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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28.05.26
|S&P 500-Wert Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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19.05.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
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14.05.26
|S&P 500-Titel Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.05.26