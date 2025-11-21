Cascadia Minerals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cascadia Minerals hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Cascadia Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at