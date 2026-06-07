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07.06.2026 17:15:36
Casino Group Clarifies Bank Agreement Reports
(RTTNews) - Following its press release on 5 June 2026, several media outlets reported that Casino Group had signed an agreement with banks as part of its project to adapt and strengthen its financial structure.
Casino Group clarified on Sunday that no agreement has been signed with the banks. The company further notes that any such agreement would require approval from the banks' credit committees as well as from the Group's Board of Directors. The Board will be responsible for reviewing and deciding on the project as a whole before any agreement can be finalized.
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