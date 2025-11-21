Castro Model stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Castro Model hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,90 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Castro Model 2,00 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 565,5 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 507,6 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at