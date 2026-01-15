CaSy präsentierte Quartalsergebnisse

CaSy gab am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 545,5 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 461,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,92 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte CaSy ein EPS von 3,00 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CaSy in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,76 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at