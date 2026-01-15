15.01.2026 06:31:29

CaSy präsentierte Quartalsergebnisse

CaSy gab am 14.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 545,5 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 461,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,92 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte CaSy ein EPS von 3,00 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CaSy in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,76 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen