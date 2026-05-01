Cathay Biotech A legte Quartalsergebnis vor

Cathay Biotech A hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,23 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cathay Biotech A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 874,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 775,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at