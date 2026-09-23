Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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23.09.2026 18:30:00

Cathie Wood Just Bought This Quantum Computing Stock. Should You Follow Her In?

Investors have piled into quantum computing stocks, bidding their valuations up into the stratosphere. Indeed, as it offers exponentially faster computing than traditional systems, it could usher in the next wave of technological advancement.

However, one prominent investor who thinks interest in the sector is premature is Ark Invest CEO Cathie Wood, predicting that commercial viability will not arrive until at least the mid-2040s. Nonetheless, she made a surprise purchase of a top quantum computing stock, suggesting investors might want to prepare for a transition into the sector.

Cathie Wood's quantum computing stock is Nvidia (NASDAQ: NVDA).

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