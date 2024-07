Cathie Wood verkauft Tesla-Aktien und profitiert von jüngsten Kursgewinnen

• Tesla überzeugt mit Auslieferungszahlen• Tesla-Aktie mit deutlichem Kurssprung• Cathie Wood verkauft Teile ihres Tesla-Investments

Die Tesla-Aktie hat in dieser Woche stark performt. Anleger belohnten dabei insbesondere die überzeugenden Auslieferungszahlen des Elektroautobauers: Im zweiten Jahresviertel brachte das Unternehmen insgesamt 443.956 Fahrzeuge unters Volk - am Markt hatten die Erwartungen nur bei 439.302 ausgelieferten EVs gelegen.

Für die Tesla-Aktie, die in diesem Jahr underperformt und sogar an Wert verloren hat, kam diese Nachricht zur richtigen Zeit: Sie legte nach Bekanntwerden der Zahlen am Dienstag um rund zehn Prozent zu. Auch am Mittwoch fuhr Tesla weitere Kursgewinne ein: Für den Anteilsschein ging es an der NASDAQ letztlich um weitere 6,54 Prozent auf 246,39 US-Dollar nach oben. Und das, obwohl Analysten von JPMorgan den Anteilschein auf "Underweight" belassen hatten.

Dabei dürfte eine andere Analystenstimme geholfen haben: Dan Ives von Wedbush zeigte sich optimistischer gestimmt als seine Kollegen von JPMorgan und hob seinerseits das Preisziel für Tesla auf 300 US-Dollar an. Das Kaufrating behielt der Experte bei und betonte, dass die Auslieferungszahlen ein "große" Wendepunkt" seien. Zeitgleich hob er Teslas Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) hervor und erklärte, der Elektroautobauer sei ein stark unterbewertetes KI-Spiel mit extrem hohem Potenzial.

Cathie Wood macht Kasse

Für die Chefin von ARK Invest waren die jüngsten Kursaufschläge offenbar Grund genug, einige Gewinne mitzunehmen. Aus den täglichen Handelsaktualisieren der Investmentgesellschaft geht hervor, dass sich ARK sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch von Tesla-Aktien getrennt hat. Der Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF veräußerte am Dienstag 56.425 Tesla-Anteile, zeitgleich flogen 6.442 Tesla-Aktien aus dem ARK Next Generation Internet ETF. Nur einen Tag später legte die Starinvestorin nach und trennt sich von weiteren 13.213 Tesla-Aktien, die sich im ARK Innovation ETF befunden hatten.

ARK-Chefin bleibt stark investiert

An der grundsätzlichen Einschätzung für das Unternehmen dürfte sich bei Tesla-Bulle Wood aber wohl nichts geändert haben. Auch nach den jüngsten Verkäufen bleibt ARK massiv in Tesla investiert, im Flaggschiff-ETF ist der Elektroautobauer mit einer Gewichtung von 14,60 Prozent weiterhin mit Abstand das größte Investment, auf Platz zwei folgt mit einer Gewichtung von 9,2 Prozent und damit mit großem Abstand Roku.

Auch im ARK Next Generation Internet ETF bleibt man stark in Tesla investiert: Mit einem Anteil von 10,33 Prozent ist Tesla das zweitgrößte Investment direkt hinter dem ARK BITCOIN ETF.

Am Donnerstag ruht der Handel an den US-Börsen, sodass zumindest an diesem Tag nicht mit weiteren Aktienverkäufen durch die ARK-Chefin zu rechnen sein dürfte.



Redaktion finanzen.at