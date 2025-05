CATL-Aktie im Blick: Zweitnotierung in Hongkong geplant - Börsengang soll Milliarden einbringen

Der weltgrößte Batteriehersteller CATL steht kurz vor einem Börsengang in Hongkong. Das Unternehmen will mit der dortigen Zweitnotierung Milliarden einnehmen und seine Expansion vorantreiben.

• CATL vor Zweitnotierung in Hongkong• Börsengang soll Milliarden einbringen• Erster Handelstag am 20. Mai

Der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology, kurz CATL, plant eine Zweitnotierung an der Börse in Hongkong. CATL ist bereits an der Börse in Shenzhen notiert und gilt als weltgrößter Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge. Bereits im Februar hatte das Unternehmen den offiziellen Antrag für einen Börsengang in Hongkong eingereicht, nun wurde am heutigen Montag der Börsenprospekt veröffentlicht.

Milliarden aus Hongkong für CATL

Wie "CNBC" unter Berufung auf die Angaben im Börsenprospekt schreibt, will CATL mit der Zweitnotierung in Hongkong mindestens 31,01 Milliarden Hongkong-Dollar einnehmen. Das entspricht rund 3,99 Milliarden US-Dollar. Im Februar wurde sogar über einen möglichen Erlös aus dem Börsengang von mehr als fünf Milliarden US-Dollar spekuliert. Sollten die Option zur Angebotsausweitung sowie die sogenannte Greenshoe-Option vollständig ausgeschöpft werden - beide umfassen jeweils 17,7 Millionen Aktien im Wert von je bis zu 4,65 Milliarden HKD -, könnte sich das Transaktionsvolumen laut der Nachrichtenseite auch tatsächlich auf rund 5,3 Milliarden US-Dollar erhöhen. Damit wäre es der größte Börsengang in Hongkong seit September 2024, als die Midea Group 4,6 Milliarden US-Dollar eingenommen hatte.

Zunächst will CATL jedoch "nur" 117,9 Millionen Aktien anbieten, davon 109,1 Millionen für institutionelle Anleger und 8,8 Millionen für Privatanleger. Das obere Ende der Preisspanne liegt laut Börsenprospekt bei 263 Hongkong-Dollar pro Aktie, der endgültige Preis soll zwischen Dienstag und Freitag dieser Woche festgelegt und spätestens am 19. Mai veröffentlicht werden. Der Batteriehersteller teilte laut "CNBC" zudem mit, dass man von der Börse in Hongkong eine Ausnahmegenehmigung erhalten habe und das untere Ende der Preisspanne daher nicht bekanntgeben müsse. Dadurch solle verhindert werden, dass der Handel mit den CATL-Aktien an der Börse in Shenzhen negativ beeinträchtigt werde.

Mehr als 20 strategische Investoren hätten bereits Interesse am Börsengang bekundet und gemeinsam CATL-Aktien im Wert von etwa 2,62 Milliarden US-Dollar gezeichnet, heißt es laut "CNBC" im Börsenprospekt weiter. Der erste Handelstag der CATL-Aktie in Hongkong ist für den 20. Mai geplant.

Das plant CATL mit den Einnahmen aus der Zweitnotierung

Der Erlös aus dem CATL-Börsengang in Hongkong soll in die internationale Expansion fließen - allen voran in das Werk im ungarischen Debrecen, heißt es beim "Handelsblatt". Dieses befindet sich aktuell im Bau und koste insgesamt rund 7,5 Milliarden Euro. Der Großteil dieser Summe soll nun offenbar durch den Börsengang in Hongkong aufgebraucht werden.

Die Zoll-Situation rund um China und die USA bereitet CATL daneben offenbar keine Sorgen. "Die Zollpolitik hat sich rasant entwickelt. Derzeit können wir die potenziellen Auswirkungen dieser Politik auf unser Geschäft nicht genau einschätzen und werden die Situation genau beobachten", heißt es laut "CNBC" zwar im Börsenprospekt des chinesischen Konzerns, doch bereits früher hatte CATL angegeben, nicht so stark von den US-Zöllen betroffen zu sein, da Nordamerika nur einen kleinen Teil des Geschäfts ausmache.

Am Wochenende fanden indes Zollgespräche zwischen den USA und China statt, bei denen man sich auf eine Senkung der gegenseitigen Zölle einigen konnte. Diese Regelung gilt allerdings vorerst nur vorübergehend für 90 Tage.

Redaktion finanzen.at