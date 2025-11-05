Time Aktie
05.11.2025 14:59:32
Cava Stock Is Crumbling as Growth Slows. Time to Buy?
Fast-casual restaurant chain Cava (NYSE: CAVA) is starting to struggle against the same headwinds impacting the broader restaurant industry. The company missed analyst estimates for both revenue and earnings when it reported its third-quarter results on Wednesday, and it lowered its outlook for 2025.Image source: Cava.Revenue was up 20%, but that was largely due to new restaurant openings. The company opened 17 new locations in the third quarter alone, which boosted the store count by 17.9% year over year. Meanwhile, same-restaurant sales grew by just 1.9%, and restaurant-level profit grew more slowly than total revenue. For 2025, the company now sees same-restaurant sales growth of 3% to 4%, down from a previous outlook of 4% to 6%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
