CCK Consolidated präsentierte Quartalsergebnisse

CCK Consolidated präsentierte in der am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

CCK Consolidated hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 MYR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 264,5 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 259,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at