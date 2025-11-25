Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
25.11.2025 06:22:24
CDL sells Osaka hotel to Blackstone-managed real estate funds for 14 billion yen
The proposed divestment aligns with the real estate company’s capital recycling and portfolio optimisation effortsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
