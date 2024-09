CDU in Brandenburg kritisiert 'unkollegialen' Kretschmer

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann hat die unverhohlene Unterstützung von Sachsens CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer für Brandenburgs SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke kritisiert. "Hilfreich war es mit Sicherheit nicht", sagte Hoffmann nach den ersten Hochrechnungen der Landtagswahl. "Ich habe es ein Stück weit auch als unkollegial empfunden".

Sachsens CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer hatte im Wahlkampf SPD-Amtsinhaber in Brandenburg Dietmar Woidke unterstützt. "Wichtig ist, dass hier die erste politische Kraft in diesem Land eine demokratische Partei ist, die über 34 Jahre lang diesem Land Stabilität gegeben hat", sagte Kretschmer vor wenigen Tagen in Cottbus./wpi/DP/he