CEA Industries Aktie
WKN DE: A40DDK / ISIN: US86887P3091
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08.09.2026 18:41:25
CEA Industries Stock Surges 47%
(RTTNews) - CEA Industries Inc. (BNC) shares are currently trading at $5.13, up $1.64, or 46.99 percent on Tuesday, despite there being no new company-specific news announced to explain the sharp move.
CEA Industries closed the previous session at $3.49 and opened at $5.39 on the Nasdaq. The stock has traded between $4.51 and $5.49 during the session, with volume reaching 57.30 million shares, far above its average volume of just 361,051 shares.
The stock remains well below its 52-week high of $18.71 but is also significantly above its 52-week low of $1.84.
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