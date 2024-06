Cecile Cabanis wird Finanzdirektorin und zukünftige CFO bei LVMH - LVMH-Aktie in Rot

Cabanis werde zunächst als Stellvertretende Finanzdirektorin an CFO Jean-Jacques Guiony berichten, um auf die Nachfolge vorbereitet zu werden, teilte LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit. Cabanis verfüge über Erfahrung in einer Reihe von Schlüsselpositionen im Finanzbereich, insbesondere in den Bereichen Fusionen und Übernahmen sowie Finanzkommunikation und war 17 Jahre lang für Danone tätig.

Guiony werde die schrittweise Übergabe vorbereiten und seine neuen Aufgaben werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

An der Pariser EURONEXT notiert die LVMH-Aktie zeitweise 1,82 Prozent leichter bei 748,60 Euro.

DJG/DJN/sha/flf

PARIS (Dow Jones)