Celanese Aktie
WKN: A0DP2A / ISIN: US1508701034
|
06.11.2025 23:03:31
Celanese Posts Q3 Loss
(RTTNews) - Celanese Corporation (CE), a chemical and specialty materials company, on Thursday reported a third-quarter net loss of $1.3 billion or $12.39 per share, compared to a net income of $245 million or $1.03 per share last year.
Adjusted earnings per share for the quarter were $1.34, compared to $2.41 per share last year.
Net sales for the quarter were $2.42 billion, compared to $2.65 billion last year.
The company expects fourth-quarter adjusted earnings per share to be $0.85 to $1.00.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celanese Corp.mehr Nachrichten
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Celanese legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: Celanese präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Celanese Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Celanese Corp.
|31,45
|-2,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.