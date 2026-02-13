Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende deutlich tiefer.

Der ATX gab bereits im frühen Handel etwas nach und rutschte im Verlauf tiefer ins Minus. Er verabschiedete sich 1,44 Prozent schwächer bei 5.622,58 Punkten ins Wochenende.

Bereits am Vortag war dem Leitindex nach einem Rekordhoch im frühen Handel die Luft ausgegangen. Die anschließende Korrektur setzte sich nun fort, womit der ATX vom gestrigen Allzeithoch bereits mehr als dreieinhalb Prozent eingebüßt hat. Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit auf ein Minus von rund einem Prozent zu.

Besser als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten gaben den Aktienkursen kaum Anschub. In den Vereinigten Staaten hat sich die Inflationsrate im Jänner überraschend deutlich auf 2,4 Prozent abgeschwächt. Die Kernrate fiel wie erwartet auf 2,5 Prozent. Ungeachtet dieser Verbesserungen sei weiterhin zu konstatieren, dass die Niveaus zu hoch sind, um von der Fed dauerhaft akzeptiert werden zu können, kommentierten die Helaba-Ökonomen: "Insofern werden sich die Notenbanker in Summe wohl nicht unmittelbar unter Handlungsdruck sehen. Marktseitig dürften die Zinssenkungserwartungen auf Sicht der kommenden Monate aber unterstützt werden."

Belastet wurde der ATX insbesondere von Kursverlusten bei den Schwergewichten Erste Group und Verbund.

DEUTSCHLAND

Nach den Kapriolen am Vortag versuchte sich der DAX vor dem Wochenende erneut an der 25.000-Punkte-Hürde.

Der DAX ging wenig bewegt in den Handelstag und tendierte auch in der Folge seitwärts. Am Nachmittag gelang der Richtungswechsel ins Plus, wo er die Sitzung auch beendet. Sein Schlussstand: 24.914,88 Punkte (+0,25%).

Beim DAX mussten die Anleger am Freitag weiter von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Auch wenn Inflationsdaten aus den USA ihm am Nachmittag leicht ins Plus verhalfen, blieb der Leitindex auf Abstand zur Tausendermarke, deren Überwindung im Laufe der Woche immer wieder gescheitert war.

Die Verbraucherpreise, die für den Spielraum der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind, waren im Januar in den USA etwas weniger deutlich gestiegen als befürchtet. Der Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba sprach daher von "Entspannung an der Inflationsfront". Er geht davon aus, dass die Notenbanker nicht unmittelbar unter Handlungsdruck stehen. Auf Sicht der kommenden Monate hält er die Zinssenkungserwartungen aber für unterstützt.

WALL STREET

An der Wall Street präsentierten sich uneinheitlich.

Der Dow Jones bewegte sich überwiegend in der Gewinnzone, gab zum Handelsschluss einen Großteil der Gewinne aber wieder ab und gewann letztlich noch 0,10 Prozent auf 49.500,93 Punkte.

Der NASDAQ Composite neigte in der zweiten Sitzungshälfte unterdessen zur Schwäche und rutschte um 0,22 Prozent auf 22.546,67 Zähler ab.

Am US-Aktienmarkt ist am Freitag eine Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten nicht geglückt. Risiko raus, schien das Motto der Marktteilnehmer vor dem verlängerten Wochenende zu lauten. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Ein im Januar geringerer Anstieg der Inflation als erwartet gab am Freitag zwar etwas Hoffnung auf sinkende Zinsen, half dem Aktienmarkt aber letztlich nicht wirklich.

Am Vortag hatten schon erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen präsentierten sich am Freitag in Rot.

Der Nikkei 225 in Tokio verlor letztlich 1,21 Prozent auf 56.941,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite 1,26 Prozent tiefer bei 4.082,07 Zählern.

In Hongkong fiel der Hang Seng um 1,72 Prozent auf 26.567,12 Einheiten.

Nach kräftigen Verlusten der Wall Street am Donnerstag ist es am Freitag auch an den Börsen in Asien nach einer überwiegend sehr erfolgreichen Woche nach unten gegangen. In den USA hatten wieder Sorgen die Oberhand gewonnen, dass die Einführung von KI negative Nebenwirkungen auf die Geschäftsmodelle vieler Branchen haben könnte. Unter anderem standen Aktien von Finanzunternehmen unter Druck, weil befürchtet wurde, dass KI das Vermögensverwaltungsgeschäft stören könnte.

Der Fokus der Anleger sei zudem auf später am Tag anstehende Inflationsdaten aus den USA gerichtet gewesen. Sie könnten für neue Bewegung bei den zuletzt gedämpftem Zinssenkungserwartungen sorgen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX