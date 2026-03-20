Cellcom Israel legte Quartalsergebnis vor

Cellcom Israel hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,17 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 ILS je Aktie erzielt worden.

Cellcom Israel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,35 ILS beziffert. Im Vorjahr hatten 1,04 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cellcom Israel 4,24 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 4,44 Milliarden ILS umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at