Celltrion hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Celltrion hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1434,80 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 380,04 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,67 Prozent auf 1 028,97 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 881,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at