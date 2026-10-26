Cemex Aktie

Cemex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925905 / ISIN: US1512908898

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 22:03:01

CEMEX: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, CEMEX (NYSE:CX) announced net sales growth of approximately 8% year over year. Operational efficiency initiatives are shifting revenue into durable cash flows even during sluggish building cycles. Three things management said stand out.

Through Project Cutting Edge, the company's internal cost reduction program, CEMEX is trimming operational expenses to widen operating profit margins across its global operations. Management expects the remaining cost cuts to expand profitability further into 2027.

CEMEX is executing asset pruning, a strategy of selling lower-return concrete facilities to reinvest capital into higher-margin core markets. Strategic asset sales accelerate portfolio efficiency while generating cash for reinvestment.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cemex S.A. (Spons. ADRs)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Cemex S.A. (Spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cemex S.A. (Spons. ADRs) 8,95 -0,56% Cemex S.A. (Spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen