Cencora: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cencora hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,75 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cencora einen Umsatz von 80,66 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at