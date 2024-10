Central Group - Wer hinter dem neuen Globus-Eigner steht

Die thailändische Central Group hat das operative Geschäft der Schweizer Warenhauskette Globus komplett von der insolventen Signa übernommen. Wer steht eigentlich hinter dieser eher verschwiegenen Firma?

Gegründet wurde die Central Group kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs in Thailand. Der Gründer Tiang Chirathivat oder auch Zheng Ruchang wanderte Mitte der 1920er Jahre von China nach Thailand aus.

Zunächst war das Unternehmen im Handel tätig. 1956 legte Chirathivat mit dem ersten Warenhaus in Bangkok dann den Grundstein für das spätere Imperium. Die Firma wuchs schnell und weitere Kaufhäuser wie auch Supermärkte, zunächst vor allem in Thailand, kamen hinzu.

In den 1980er-Jahren erweitere Central die Geschäfte auf Hotels und Restaurants. Daneben engagierte sich das Unternehmen zunehmend in der Immobilien- und Projektentwicklung, was sie später auch mit Benkos Signa zusammenbrachte. Der Konzern bietet auch noch Finanzdienstleistungen wie Kredite, Bezahllösungen oder Versicherungsvermittlungen an.

Seit der Gründung ist die Central Group in Familienbesitz. Aktuell leitet Tos Chirathivat die operativen Geschicke als CEO. Auch in anderen leitenden Positionen sitzen zumeist Familienmitglieder.

Die Familie Chirathivat zählt zu den reichsten in Thailand. Das Vermögen ist jedoch nur schwer zu schätzen, da es sich auf sehr viele Personen verteilt. Forbes schätzt das Vermögen der Familie auf rund 10 Milliarden US-Dollar (9 Mrd. Euro). Für die Central Group arbeiten aktuell nach eigenen Angaben mehr als 80.000 Personen weltweit.

Nach außen agiert die Central Group eher verschwiegen. Die Deals der Firma erfolgen zumeist im Hintergrund.

Anfang der 2010er-Jahre hat die Central Group sich dann stärker auf die internationale Expansion konzentriert. Neben Zukäufen in Südost- und Ostasien drängte Central auch verstärkt in den europäischen Markt.

Den Anfang markierte 2011 der Kauf der italienische Warenhauskette La Rinascente. 2013 folgte das dänische Luxuskaufhaus Illum.

Das Engagement mit der Signa begann zwei Jahre später. 2015 stieg die Central Group zusammen mit der Signa je zur Hälfte bei den deutschen Kaufhäusern Kaufhaus des Westens KaDeWe (Berlin), Alsterhaus (Hamburg) und Oberpollinger (München) ein. 2020 kauften Central und Benko der Migros schließlich die Schweizer Globus-Kaufhäuser ab.

Die Central Group ist zudem am Rohbau des Luxuskaufhauses Lamarr auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße beteiligt. Im Jahr 2022 folgte dann auch noch das britische Warenhaus Selfridges mit den Töchtern in den Niederlanden und in Irland. Damit zählt die Central Group in Europa inzwischen zu den größten Playern im Bereich der Luxuswarenhäuser.

Das Familienunternehmen scheint es auf eine langfristige Expansion im abgeschlagenen europäischen Kaufhausgeschäft abgesehen zu haben. So betonte das Unternehmen, eine langfristige Strategie in Europa zu verfolgen.

Den darbenden Warenhäusern in Europa wolle Central langfristig wieder neues Leben einhauchen. Selbstgesetztes Ziel der Gruppe ist es, zur weltweit führenden Omnichannel-Luxusplattform zu werden. Dafür setzt das Unternehmen neben einem großen Online- auch auf das etablierte stationäre Geschäft mit Warenhäusern.

pro/cs

WEB http://www.signa.at