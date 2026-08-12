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12.08.2026 06:31:29
Central Pattana präsentierte Quartalsergebnisse
Central Pattana hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Central Pattana ein EPS von 0,960 THB je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Central Pattana in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,39 Milliarden THB im Vergleich zu 12,69 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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