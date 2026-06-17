Centurion Corporation Aktie
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
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17.06.2026 13:39:22
Centurion acquires 25% stake in second student accommodation in Perth for A$250,000
The property is expected to be completed by Q2 2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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