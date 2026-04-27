Centurion Corporation Aktie
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
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27.04.2026 03:02:47
Centurion acquires second key worker accommodation asset in Western Australia
The freehold property comprises 77 apartments across six storeysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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