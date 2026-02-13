Century Global Commodities präsentierte Quartalsergebnisse

Century Global Commodities veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat Century Global Commodities 3,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at